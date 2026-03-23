日本ハム・古林睿煬が160キロ！日本プロ野球に新たに現れた160キロ右腕に、ファンの期待が高まっている。日本ハムは22日、エスコンフィールドでヤクルトとのオープン戦を行い、1-1で引き分けた。9回に登板した古林睿煬投手が自己最速160キロをマークした場面に反響が広がり、ネット上には「マジか」「バケモンすぎ」などと12球団のファンから驚きの声が並んだ。9回、4番手でマウンドに上がった古林は中村悠平、宮本丈を打ち取