暖かくなり薄着になると気になるのは紫外線。対策はなるべく早めに始めるのがよさそうです。そこで今回は【ワークマン】で見つけた、春から大活躍しそうな「UVカットパーカー」をご紹介。機能性が高くお手頃価格の優秀アイテムは、一着持っておくと重宝する予感。 軽く羽織ってUV対策できる遮熱パーカー 【ワークマン】「レディースクールUV遮熱サンシェードパ