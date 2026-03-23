昭和歌謡グループ・MATSURIの松岡卓弥が、志尊淳が主演する4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）に出演することが決定。本作がドラマ初出演となる。【写真】新ドラマ『10回切って倒れない木はない』志尊淳＆仁村紗和がクランクイン！志尊の誕生日サプライズも本作は、志尊淳演じるキム・ミンソク／青木照と、仁村紗和演じる河瀬桃子を中心に描かれる純愛ラブストー