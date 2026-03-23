女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２４日に、第１２２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）子供たちの遊ぶ様を見守る、トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。庭には季節外れの桜が返り咲きしている。その桜を見たヘブンは、日本に来た日のことを思い出していた。ある日の食事時。ヘブンは魚の小骨取りを