株式会社ＮＥＸＥＲは、パーソナルトレーニング＆ピラティススタジオ『ｎａｎｏ』と共同で、全国の男女５００人を対象に「体の慢性的な痛みとの付き合い方」についてのアンケートをおこない、２３日、結果を発表した。現在慢性的な体の痛みや不調を感じているかどうかについては「とても感じている」と回答した方は１７・０％、「やや感じている」と回答した方は２５・２％で、合わせて４２・２％の人が何らかの慢性的な痛みや