昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）がクイーンエリザベス２世カップ・Ｇ１（４月２６日、香港・シャティン競馬場・芝２０００メートル）の招待を受諾したことがわかった。社台サラブレッドクラブが２３日にホームページで発表したもので、引き続きクリストフ・ルメール騎手が騎乗する。同馬は中東情勢を踏まえてドバイ遠征を見送り、当初は大阪杯に向けて調整していた