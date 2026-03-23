サッカー女子アジア杯で、２大会ぶりの優勝を果たしたなでしこジャパンのニルス・ニールセン監督は２３日、都内で行われた優勝報告会見に出席した。ニールセン監督は「選手たちは素晴らしいタレント性、チームスポーツの良さを見せてくれた。少しずつ小さなターゲットをクリアしつつ、大きいターゲットにということで、しっかり大きいターゲットのアジア杯制覇を出来た」と総括した。今大会は攻守で圧倒した。１次リーグ第２戦