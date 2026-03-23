日本ハムの山縣秀（やまがた・しゅう）内野手と「高校時代に二遊間を組んでいた」という同級生のＴＢＳアナウンサー。山縣を初めて取材する様子をアップした。「早大学院・早稲田大学の同級生、北海道日本ハムファイターズの山縣秀選手にインタビューしました」と２３日にインスタグラムを投稿したのは、中谷恒幹（こうき）アナウンサー。中谷アナは島根県松江市生まれ、大阪府大阪市育ちで、早稲田大学高等学院から早稲田大学