【新華社通化3月23日】中国吉林省集安市は「東北の小江南」と呼ばれ、今はフクジュソウの開花がピークを迎えている。地面を突き破り、雪の間に静かに咲く黄金色の花は、山野にいち早く春の訪れを告げている。（記者/姜明明）