フリーアナウンサーの中川安奈（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。彼氏に浮気をされた過去について語った。中川は占い師のシウマ氏から「付き合う相手、大体浮気される」と占われ、「きゃあ〜」と絶叫。「高校の時は凄かったね、2歳上ぐらいね」とも言われ、「ええっ？待って！ちょっと待って、怖い、怖い。2つ上です」と驚いた様子で語った。2歳上の男性に