車両と衝突したエア・カナダ・エクスプレス機＝23日、米ニューヨーク・ラガーディア空港（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】AP通信などによると、米東部ニューヨークのラガーディア空港で22日夜、カナダ東部モントリオール発のエア・カナダ・エクスプレス機が着陸した際に滑走路で港湾局の消防車両と衝突した。NBCテレビは機長と副操縦士が死亡し、車両の2人が負傷したと伝えた。エア・カナダ・エクスプレスはカナダの航空