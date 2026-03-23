サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（５４）と佐々木則夫女子委員長（６７）が２３日、都内でアジアカップの優勝報告会見を行った。ニールセン監督は「１カ月すばらしい大会を過ごした。小さなターゲットをクリアしつつ、大きいターゲットをとることができた」と総括した。決勝戦では大アウェーの中、開催国のオーストラリアを破り２大会ぶり３度目の優勝。大会を通じて２９得点１失点での圧倒