飼い主さんが外出した日、お留守番中のワンコの様子をカメラで撮影してみたら…？ワンコが健気に帰りを待ち続ける姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「お利口さん」「大好きなんだね」といった声が寄せられています。 【動画：『じゃあ、行ってくるで』パパが外出→犬が玄関で待ち続けて…あまりにも健気な『お留守番の様子』】 ワンコを置いて出かけたら… YouTubeチャンネル「チワワの