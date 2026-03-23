日本航空（JAL）は、ボーイング737-8型機の新座席を発表した。新たに小型機に初めてファーストクラスを導入し、地方路線でもファーストクラスのサービスを提供する。具体的な客室構成は決定次第発表する。ファーストクラスの座席は、調整可能なヘッドレストとフットレスト、電動リクライニングを装備する。USB-A/C電源、二つ折りテーブル、タブレットホルダーも設置した。普通席の座席はレカロ・エアクラフト・シーティング製で、