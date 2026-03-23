2027年度より順次導入JAL（日本航空）が2026年3月23日、新型旅客機「ボーイング737-8」を2027年度より順次運航開始すると発表しました。それに合わせ同機に実装される予定の座席も公開されています。どのようなものなのでしょうか。【写真】えっ…これが「JALの新型旅客機の”最上級クラス”」驚愕の全貌です737-8は2016年に初飛行。大型で効率の良いエンジンの採用や操縦システムの改修などが加えられており、737-800を始めと