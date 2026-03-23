23日朝、東京・八王子市の交差点で高級車「ベントレー」が複数の車両に追突して2人がケガをしたひき逃げ事件で、現場から逃走していた運転手とみられる男が、邸宅侵入の疑いで逮捕されたことがわかりました。警視庁によりますと、23日午前7時半ごろ、八王子市暁町の交差点で、「交通事故です。車の運転手が立ち去っています」と110番通報がありました。黒色の高級外国車「ベントレー」が信号待ちの車両に追突したとみられ、車両7台