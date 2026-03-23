◇第98回選抜高等学校野球大会1回戦東北5-1帝京長岡(23日、甲子園球場)MLB・パドレスのダルビッシュ有投手が23日、自身のXを更新。選抜高等学校野球大会1回戦で勝利をあげた母校・東北高校を祝福しました。ダルビッシュ投手は勝利のニュースを引用し、「母校が選抜で勝利をあげました。おめでとうございます」とつづっています。東北は1回、相手投手の投球が乱れ、2度の押し出し四球により2点を先制。2回では、松本叶大選手が1