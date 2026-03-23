プロ野球・日本ハムとソフトバンクは23日、「プロデュースグルメ対決企画」を発表しました。これは慶応大時代のチームメートである、日本ハム・郡司裕也選手とソフトバンク・柳町達選手のプロデュースグルメの販売数で競うもの。郡司選手プロデュースの「『さすカニ俺カッコいい！』カニクリームパスタ」と、柳町選手プロデュースの「これぞ達人流！出汁香る贅沢丼」において、27日のシーズン開幕戦から9月10日までの販売数が集計