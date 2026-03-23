第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」として出場した大谷翔平投手（31＝ドジャース）が試合で着用したユニホームが22日（日本時間23日）、MLB公式オークションサイトで150万10ドル（約2億3900万円）で落札された。オークションに出品されたのは侍ジャパンの初戦となった今月6日の1次ラウンドC組、台湾戦で着用していたユニホーム。この試合で大谷は満塁本塁打を放つなど、4打数3安打5打点