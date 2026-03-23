木原官房長官はイランに対し、周辺国やホルムズ海峡での攻撃をやめるよう求めた共同声明に日本が参加した理由について、アメリカが建設的な役割を発揮するよう後押しするためだと説明しました。イランが事実上封鎖している石油輸送の要衝＝ホルムズ海峡をめぐっては、日本やイギリス、フランスなどの6か国が19日に共同声明を発表し、イランに対し、周辺国やホルムズ海峡での攻撃をやめるよう求めました。木原官房長官は23日午前の