◆センバツ第５日▽１回戦英明５―３高川学園（２３日・甲子園）高川学園のプロ注目右腕、木下瑛二（３年）は中盤に捕まった。４回に先頭から連続四球。自身の失策で先取点を許すと、３点を失った。初回は２者連続三振でスタート。自己最速タイの１４６キロを何度もマークし、３回までに５三振を奪ったが「調子は良かったけど、相手投手がすごくいい流れで投げていたので（力みが生まれた）」と徐々にリズムが崩れた。３回に