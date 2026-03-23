◆センバツ第５日▽１回戦高川学園３−５英明（２３日・甲子園）英明（香川）が高川学園（山口）に５―３で競り勝った。５―１で迎えた９回、２点を返されたが逃げ切り勝ち。光ったのは４回の攻撃だ。１点を先制し、なおも無死二、三塁で７番打者の矢野壮馬（２年）が右前打を放ち２点目。なお無死一、三塁で榎本侑晟（２年）が中前打で３点目。流れを一気に引き寄せた。榎本はカウント１―２からの６球目。相手が前進守備