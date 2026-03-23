「選抜高校野球・１回戦、高川学園３−５英明」（２３日、甲子園球場）高川学園は最終回の反撃も及ばず初戦で敗退。アルプススタンドにはＯＢで阪神ドラフト１位・立石正広内野手も駆けつけたが、校歌を響かせることはできなかった。主将の衛藤は先輩が来場することを「試合前に指導者の方から聞きました」と明かした。スポーツドリンクやお肉の差し入れをもらったといい「こうやってセンバツに出られるのも、自分たちの結果