ホワイトハウスを離れる際に記者団に応じるトランプ米大統領＝20日/Celal Gunes/Anadolu/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は長年にわたり、亡くなった人々に対して無神経なコメントを発してきた。相手が敵対していた人物であればなおさらだ。トランプ氏は21日、元連邦捜査局（FBI）長官ロバート・マラー氏の死を露骨に祝い、SNSにこう書き込んだ。「よかった、死んでうれしい」マラー氏は特別検察官として第1期トランプ政権中