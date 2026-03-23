Mr．Childrenの桜井和寿（56）が、22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。B’zの稲葉浩志（61）との“共演”を喜んだ。桜井は20年のコロナ禍で多くのライブなどが中止になり、曲作りの意欲を失っている時に「B’zさんから声をかけていただいて。2バンドでライブをやれた時はすごく解放された」と話した。21年の初共演ライブ、2人の対談の映像の後、稲葉がインタビューのVTRで出演。「Mr．Childrenさんのライブ