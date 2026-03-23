今季最終戦を終えて帰国したスノーボード男子の山田琉聖（左）と平野流佳＝23日午前、成田空港スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）が23日、「ザ・スノーリーグ」第1シーズンを2連勝で終えて成田空港に帰国した。「調子はそんなに良くはなかったが、いい形で締めくくれた。今季は徹底的に完成度を高めてきて、すごくいい結果につながった」と手応えをにじませた。次回20