Mr．Children桜井和寿（56）が、22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。名曲のフレーズが浮かぶ時について話した。フジテレビ系ドラマ「若者のすべて」の主題歌で、276万枚の大ヒットとなった94年発売の「Tomorrow never knows」について、インタビュアーの林修（60）から「歌詞はジョギング中に思いつかれたと」と質問され、桜井は「『勝利も敗北もないまま孤独なレースは続いていく』という1節は、自分が走