木原官房長官は23日、去年6月にイラン当局に拘束された日本人1人が、現地18日に釈放され、22日に帰国したと明らかにしました。また、今年1月20日にイランに拘束された日本人1人についてもイラン側に早期解放を強く求めていると述べました。拘束が続く日本人はNHKのテヘラン支局長とみられていますが、木原長官は、現時点で安全で健康状態に問題がないと説明したうえで、本人や家族と連絡を取りながら「できる限りの支援を行う」と