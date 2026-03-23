お笑いタレントのビビる大木（51）が23日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に生出演。パーソナリティーのナイツの代役で生出演した。春休みでお休みのナイツの代役で大木が生出演した。大木は「みんな今、どんな感じなの？」とかなりフランクな語りかけから番組をスタートさせた。「そういうことで始まりました。時刻、お昼1時となりました」と前置きして「今日月曜日は、みなさま、お昼から『こんば