社会問題となっているオンラインカジノについて、総務省はサイトへのアクセスを強制的に遮断する「ブロッキング」に関する有識者検討会を開催しています。この有識者検討会がこれまでの議論のとりまとめ案の骨子を明らかにしました。とりまとめ案では、「ブロッキング」について、すり抜ける方法が指摘されているものの、現在のインターネット利用環境などに照らせば、若年層などの保護の観点から、有効性は否定できないとしました