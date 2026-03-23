プロ雀士にしてモデル、タレントなどマルチに活躍する岡田紗佳（32）が22日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜1時55分）に出演。共演したフリーアナウンサー中川安奈（32）の占いに、言葉をかけた。中川が「付き合う相手、大体浮気される」と占われ、高校生のときと23歳の頃に浮気をされたことを当てられたことに、岡田は「浮気されてもよくないですか？別に」と中川に言葉をかけた。「え、なんで