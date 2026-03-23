猫をなでている最中に、強引に割り込んで自分をアピールするコーギー。その必死すぎる姿と、何とも言えない表情がSNSで話題となっている。【動画】猫さんを長くなですぎて犬さん激おこ！Xで話題となっているのは、ばなななさん（@Banana_corgi7）のペットのあんずちゃん。 投稿された動画には、飼い主さんが猫ちゃんをなでていると、横からスッと入り込み、時には強引にポジションを奪い取って「なでて！」と催促する、あんずちゃ