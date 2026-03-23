中国のテクノロジー大手シャオミ（小米）は3月19日、電気自動車（EV）「SU7」を発表しました。これはシャオミの自動車事業における初の改良モデルです。シャオミの創業者で最高経営責任者（CEO）の雷軍氏は新型SU7の価格について、標準版が21万9900元（約506万円）、Pro版が24万9900元（約575万円）、Max版が30万3900元（約700万円）になると発表しました。いずれも初代モデルと比べて4000元（約9万2000円）の値上げとなっています