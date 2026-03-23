Image: イシケン株式会社 この記事は2026年1月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。掛け布団1枚だけで一晩中ポカポカになると大きな反響を呼んだ「ウルトラ暖睡コンフォーターPREMIUM」。この度、さらなる進化を遂げた「ウルトラ暖睡コンフォーター30SQ」が、いかに快適な睡眠をもたらすのか、改めてその特長をおさら