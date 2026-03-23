韓国のサッカー専門メディア『FourFourTwo』が、日本代表DFの冨安健洋を巡るアクシデントに衝撃を受け、注目している。同メディアは「“664日”ぶりの奇跡を書いた“かつてのワールドクラスDF”がまたも負傷OUT、英国遠征を前に青天の霹靂」と見出しを打ち、アヤックスに所属する冨安の現状を報じた。現地時間３月22日に行なわれたエールディビジ第28節で、アヤックスは敵地でフェイエノールトと対戦し、１−１で引き分けた