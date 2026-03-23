警察の発表によりますと、3月22日夜に発生し静岡市清水区の2階建て住宅を全焼した火災で、建物の中から新たに1遺体が見つかりました。この火災ではすでに１遺体が見つかっており、遺体で見つかったのは合わせて2人となりました。 この住宅に住んでいた80代の夫婦の行方がわからなくなっており、警察が身元の確認を急いでいます 【写真を見る】静岡市清水区の住宅全焼火災で新たに1遺体見つかる 死者は2人に 行方わからない80代