南からの暖かく湿った空気が流れ込み、3月23日の新潟県内は気温が高くなっている一方で、大気の状態が不安定となるため、急な強い雨や落雷に注意が必要です。南からの暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で23日の県内は気温が上昇。午前9時の段階で最高気温が上越市高田と佐渡市弾崎で14．6℃などとなっています。日中の予想最高気温は上越市高田で17℃、新潟市中央区と長岡市で15℃などと予想されています。ただ、上空の気圧の