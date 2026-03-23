春のセンバツ高校野球1回戦で帝京長岡が宮城県の東北と対戦。5－1で敗れました。春・夏を通じて初の甲子園に臨んだ帝京長岡。東北大会ベスト4の東北と対戦しました。試合は初回、エース・工藤の立ち上がりが安定せず、押し出しで2点を先制されます。工藤は2回にもタイムリーヒットを打たれるなど2失点。序盤から4点のビハインドを負います。帝京長岡の反撃は2回裏、4番・松山のヒットを皮切りに1アウト2・3塁の