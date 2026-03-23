熊本地方気象台は23日、熊本市での桜の開花を発表しました。熊本市西区にあるソメイヨシノの標本木には、23日午前10時時点で5輪の花が咲いているのが確認されました。熊本市の開花は平年より1日遅く、去年（2025年）と同じ日となりました。熊本地方気象台によりますと、今年は2月に冷え込む日が多かったことから開花が遅れる予想でしたが、ここ数日の暖かさでつぼみから花びらに変わるのが早かったということです。標本木の桜はこ