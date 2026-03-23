元NMB48で歌手の白間美瑠（28）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ボーダー・チューブトップのサウナショットを公開した。「サウナロケ第43回目今回は、兵庫県神戸市にある『菊水 さうな』行って来ました！」と報告し、白のサウナ帽、赤＆白のボーダー柄のチューブトップ＆パンツ姿でのサウナショットをアップ。「景色も空気も最高で、緑に囲まれてすごくリセット出来ました！サウナもあつあつ！あとあと、サ飯のガ