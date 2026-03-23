ウィザーズ戦で攻めるサンダーのギルジャスアレクサンダー＝ワシントン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは22日に第22週が終了し、西カンファレンスで八村塁のレーカーズは連勝を9に伸ばし、46勝25敗で3位を守った。昨季王者サンダーがリーグ一番乗りでプレーオフ（PO）進出を果たし、11連勝で56勝15敗とした。2位スパーズもPO進出を決めた。東カンファレンスで河村勇輝がツーウエー契約を結ぶ