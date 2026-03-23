女優の安達祐実（44）が23日、自身のインスタグラムを更新。休日のオフショットを公開し、注目を集めている。鮮やかなグリーンのトップス姿を公開した安達。グリーンのハートの絵文字を添えた。「いつかの休日」と説明。「イカ焼きを食す」とイカを堪能するショットになっており、網の上で焼かれるイカも映り込んでいた。フォロワーからは「前髪あり珍しい」「前髪ありの安達さんはレア」「若すぎてうらやましい」「見るた