32歳の男が同意を得て2人の女性を殺害したとされる事件をめぐり、当初、神奈川県警が遺族に対し、自殺だと説明していたことを受け、県警は23日、「事件性を見抜けず自殺と判断したのは不十分だった」として捜査1課長が遺族に謝罪したと明らかにしました。斎藤純被告をめぐっては、2018年に同意を得て女性を殺害した罪などに問われているほか、先週行われた初公判では2015年にも横浜市の女性を同意を得て殺害した罪でも追起訴されて