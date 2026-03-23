プロ野球・ロッテは23日、本拠地ZOZOマリンスタジアムの試合でのレギュラー演出を発表。ロッテのスタメン発表タイミングを試合開始直前に変更するとしています。これまで試合開始の約30分前に実施されていたロッテのスタメン発表ですが、今季は試合開始約40分前にチームのベンチ入り全選手を紹介し、続いてビジターチームのスタメンを発表。その後、試合開始約5分前から演出とともにロッテ選手が一斉に守備につき、スタメンを1人ず