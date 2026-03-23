元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が22日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜1時55分）に出演。占い師から「付き合う相手、大体浮気される」と占われた。占い師のシウマ氏から「付き合う相手大体浮気される」とされ、「きゃああぁぁ」と声を上げた。シウマ氏に「高校の頃、2つ上ぐらい」と相手の年齢を告げられると、「怖い怖い。2つ上です」と的中したことに驚いた。シウマ氏は浮気された時期