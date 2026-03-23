大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇霧島（２９＝音羽山部屋）が２３日、大阪市内で会見し「やっと千秋楽が終わったという感じですね。もう体が、あちこち痛んできて（笑い）。まあ、いいことです」とすっきりした表情を浮かべた。千秋楽の表彰式後、支度部屋で長女のアヤゴーちゃん（６）と一緒に万歳をする約束も果たすことができた。霧島は「彼女は結構、厳しい言葉を言うんですよ。結構、心が折