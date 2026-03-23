◆センバツ第５日▽１回戦英明５―３（２３日・甲子園）高川学園のアルプススタンドにＯＢの阪神ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が“お忍び”で駆けつけ、後輩たちに声援を送った。自身は２０２１年夏の甲子園に４番打者として出場。１回戦の小松大谷（石川）戦で２ランも放ち、同校の聖地初勝利を手にした。