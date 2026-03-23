テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが２３日までに自身のＳＮＳを更新。手作りのお花見弁当の写真を公開した。桝田アナはインスタグラムに「お花見弁当蓋を開けた時に感動するのは、気持ちのこもった手作りならではお気に入りは、お弁当用の甘めのからあげと穴子の卵焼きです」とつづった。この投稿にファンからは「お花見にピッタリなお弁当ですねめっちゃ美味しそうです」「桝田さん、美味しそうですね。本当にお