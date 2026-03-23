お花見には、見た目も華やかなお弁当を。三つ葉できゅっと結んだ、ご祝儀袋のような姿が美しい「ふくさずし」。一般的には薄焼き卵で包みますが、いなりずしなら詰めるだけで簡単です。中のすしめしにもひと工夫すれば、子どもも大喜び。のせる具を3種類用意して、見た目も味わいも楽しめます。『ふくさずし風いなり』のレシピ材料（8個分）油揚げの甘辛煮（下記参照）……全量 基本のすしめし（下記参照）……全量 桜えび……大さ