【モデルプレス＝2026/03/23】Kis-My-Ft2の玉森裕太が3月22日、自身のInstagramを更新。「手品ニキ」との焼肉を満喫したことを明かした。【写真】キスマイ玉森「食べてる顔も天使」焼肉満喫ショット◆玉森裕太、宮田俊哉と焼肉へ「馳走になっちゃいました」この日、玉森は「手品ニキ（宮田さん）に焼肉ご馳走になっちゃいました」と宮田俊哉と焼肉を満喫したことを報告。玉森は美味しそうに焼肉を食べており「thank you」と感謝の